как италики добились права быть римскими гражданами?

Гость: Гость:

Италики, не будучи римскими гражданами, не только не имели права на получение участков при разделе земли после походов или в результате проведения аграрных законов, но теряли свои земли, которые захватывались крупными римскими зем- левладельцами. Единственным путем для них к сохранению своих земель и получению новых наделов, избавлению от произвола рим- ских властей было получение римского гражданства.