как италики добились права быть римскими гражданами?

Обществознание
как италики добились права быть римскими гражданами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Италики, не будучи римскими гражданами,  не только не имели права на получение участков при разделе земли  после походов или в результате проведения аграрных законов, но  теряли свои земли, которые захватывались крупными римскими зем-  левладельцами. Единственным путем для них к сохранению своих  земель и получению новых наделов, избавлению от произвола рим-  ских властей было получение римского гражданства.
Гость:
Италики добились права быть римскими гражданами после Союзнеческой войны(91—88 до н. э.). Итогом войны стало то, что римляни даровали италикам права гражданства, но приписали их к 8 новым трибам. 
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