как италики добились права быть римскими гражданами?
Обществознание
как италики добились права быть римскими гражданами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Италики, не будучи римскими гражданами, не только не имели права на получение участков при разделе земли после походов или в результате проведения аграрных законов, но теряли свои земли, которые захватывались крупными римскими зем- левладельцами. Единственным путем для них к сохранению своих земель и получению новых наделов, избавлению от произвола рим- ских властей было получение римского гражданства.
Гость:
Италики добились права быть римскими гражданами после Союзнеческой войны(91—88 до н. э.). Итогом войны стало то, что римляни даровали италикам права гражданства, но приписали их к 8 новым трибам.
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