сочинение миниатюра по картине савицкого отец очень надо помогите пож.
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сочинение миниатюра по картине савицкого отец очень надо помогите пож.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
включи мозги и сам подумай Напряженным драматическим содержанием отличается произведение К. А. Савицкого «Отец». Картина известна и под другим названием — «С больным ребенком перед чудотворною иконой». Изображенная крупным планом фигура мастерового, стоящего в углу церкви с ребенком на руках, позволяет хорошо всмотреться в его измученное лицо. Глубоко запавшими глазами человек пристально всматривается в одну точку, в свою последнюю надежду. Поблескивают оклады образов. Сумеречный свет, падающий из оконца, смешиваясь с мерцанием огоньков свечей и лампад, образует беспокойную игру теней на лице, усиливает ощущение тревоги Напряженным драматическим содержанием отличается произведение К. А. Савицкого «Отец». Картина известна и под другим названием — «С больным ребенком перед чудотворною иконой». Изображенная крупным планом фигура мастерового, стоящего в углу церкви с ребенком на руках, позволяет хорошо всмотреться в его измученное лицо. Глубоко запавшими глазами человек пристально всматривается в одну точку, в свою последнюю надежду. Поблескивают оклады образов. Сумеречный свет, падающий из оконца, смешиваясь с мерцанием огоньков свечей и лампад, образует беспокойную игру теней на лице, усиливает ощущение тревоги
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