2y-9x=18 пожалуйста помагите построить график, и покажите как решить!!!
Алгебра
2y-9x=18 пожалуйста помагите построить график, и покажите как решить!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y-9x=18 2y= -9x+18 y=(18-9x) /2 Это обчная прямая. Подставляем точки и сторим график: x1=0 y1=9 x2=1 y2=4,5 x3=2 y3=0
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