1.какое значение имело изобретение микроскопа? 2.Докажите, что клетка - живая частица растения. 3.Что общего и какие различия есть в строении растительной и бактериальной клетки? 4.Какова роль спор в жизни бактерий? 5.Какую рол...
Биология
1.какое значение имело изобретение микроскопа? 2.Докажите, что клетка - живая частица растения. 3.Что общего и какие различия есть в строении растительной и бактериальной клетки? 4.Какова роль спор в жизни бактерий? 5.Какую роль играют бактерии в природе и жизни человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Изучение бактерий и прочих мелких тварей. 2. клетке характерны: рост, дыхание, обмен веществ, смерть, размножение... 3. клеточная стенка у бактерий из муреина (как правило, а иногда ее вообще нет), у растений - из целлюлозы. Бактерии - прокариоты со всеми вытекающими - то есть нет хлоропластов, рибосомы 70S, нет ядра и так далее.. Растения - эукариоты. 4. у бактерий споры служат только для выживания в неблагоприятных условиях 5. Роль бактерий: 1. Большая часть бактерий - сапрофиты, они разлагают органические вещества до минеральных, которые усваиваются растениями, и этим самым способствует круговороту веществ. 2. Жизнь на Земле была бы возможна без круговорота веществ, т.е. без деятельности бактерий. 3. Использование бактерий в производсве экономически выгодно: создаваемые ими органические вещества обходятся дешевле, чем при выращивании растений и животных.
Гость:
1. Левенгук впервые увидел и описал одноклеточных , клетки крови.... Гук увидел клетки. Это позволило увидеть клетки и наблюдать за некотрыми процессами в них. 2. Всё состоит из клеток. В каждой клетке растения происходят процессы, напр. фотосинтез. В каждой клетке есть органойды. 3. В бактериальной нет ядра и многих органойдов. В расительной ядро есть и присутствуют все органойды.( вакуоли, хлоропласты, рибосомы и др) 4. Для размножения и расселения. 5. Являются возбудителями болезней, применяются для квашения продуктов, дл производства кисломолочных, для лекарстаенных препаратов. и др.
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