Сочинение рассуждение на тему: Общение в современном обществе.

Гость: Гость:

За всю историю существования человечества люди нуждались в общение. С развитием цивилизации развивались и формы общения и его манер. Мы начинаем общаться с самого детства, даже можно сказать, что с самого рождения: в начале мы общаемся с родителями, братьями, сестрами, с родственниками и близкими людьми, когда мы становимся старше мы находим друзей, общаемся с одноклассниками, учителями в школе. Сейчас у многих людей круг общения просто огромен. В современном мире общение играет очень важную роль в жизни каждого человека. Сейчас, в 21 веке создано множество сайтов знакомств, разные форумы и группы, которые доступны большенству людей. Молодежь в основном знакомится и общается по интеренету, но это не правильно.