как по англ.Державна Пидсумкова Атестацыя
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как по англ.Державна Пидсумкова Атестацыя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с украинского,на русский то Государственная Итоговая Атестация. На англ. переводиться как:State Total Certification
Гость:
State Total Certification
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