Склади і розвяжи задачу різними способами.Запиши виразами. Було-30кг по 6кг. і 24кг по 6кг. Використали-7ящ. Залишилось-?

Гость: Гость:

З однієї ділянки господарі зібрали 30кг моркви,а з другої - 24кг.Моркву розклали в ящики по 6кг.За зиму використали 7ящиків моркви.Скільки ящиків з морквою залишилось? 30:6+24:6 -7 = 2(ящики) (30+24):6 - 7 = 2(ящики) - залишилось 30:6=5(ящиків) - зібрали з І ділянки 24:6=4(ящ). - зібрали з ІІ ділянки 5+4=9(ящ). - всього 9-7=2(ящ) ІІспосіб 30+24=54(кг) - моркви зібрали 54:6=9(ящ) - всього 9-7=2(ящ) - залишилось