Хорды AB и CD пересекаются в точке F так, что AF =4см,BF=16см,CF=DF чему равна длина отрезка CD?

Геометрия

Хорды AB и CD пересекаются в точке F так, что AF =4см,BF=16см,CF=DF чему равна длина отрезка CD?

Автор: Гость