Хорды AB и CD пересекаются в точке F так, что AF =4см,BF=16см,CF=DF чему равна длина отрезка CD?

Геометрия
Хорды AB и CD пересекаются в точке F так, что AF =4см,BF=16см,CF=DF чему равна длина отрезка CD?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  AF*FB=CF*FD, По условию CF=FD, обозначим CF-через Х, получим: х*х=4*16, х(в квадр)=64, х=8 CF=FD=8см, следовательно CD=16см. ответ 16  
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