сумма двух чисел 15,9.одно число на 3,7 больше другого.найтдите эти числа.

Математика
сумма двух чисел 15,9.одно число на 3,7 больше другого.найтдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х -первое число,тогда х+3,7-второе число. Уравнение: х+х+3,7=15,9 2х=15,9-3,7 2х=12,2 х=12,2:2 х=6,1-первое число. 1)6,1+3,7=9,8-второе число.
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