помогите пожалуйста решить уравнение ca(oh)2 + nh3cl=  

Химия
помогите пожалуйста решить уравнение ca(oh)2 + nh3cl=  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ca(oh)2+2nh4cl=cacl2+2nh3+2h2o
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