Сделать морфологический разбор слов: К аллее; Посвежело
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Сделать морфологический разбор слов: К аллее; Посвежело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посвежело-4 слога п-(п)-согласный, глухой, парный, твердый, парный о-(а)-гласный безударный с-(с)-согл, глухой, парный, твердый, парны в-(в)-согл, звонкий, мягкий е(и)-гласный ударный ж(ж) гласный, звонкий парный мягкий непарный е (э)- гласный безударный л(л) согл, звонкий , непарный, твердые парный о(а) гласный безударный
Гость:
К аллее- существ., н.ф. - аллея, неодуш., нарицат.,ж.р., 1 скл., в форме ед.ч., дат. пад., синт. роль - дополн. Посвежело - глагол, н.ф. - посвежеть, сов.в., неперех, невозвратн., 1 спр., в форме - изъяв. накл., прош вр., 3 лица, ср.р., синт роль - сказуемое.
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