очутиться - разобрать по составу
Русский язык
очутиться - разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о - приставка чут - корень итьс - суффикс я - окончание очутитьс - основа
Гость:
очутить-корень,ся-постфикс-выделяется как суффикс,окончание-нулевое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В трапеции проведены диагонали.Площади двух треугольников ,прилежащих к основаниям трапеции,равны 4 и 9.Найдите площади трапеции.
Математика
Склади і розвяжи задачу різними способами.Запиши виразами. Було-30кг по 6кг. і 24кг по 6кг. Використали-7ящ. Залишилось-?