НА биссектрисе ВМ равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отмечена точка D, на отрезке АМ- точка Е и на отрезке СМ- точка F, причем ЕМ=АF. Найдите угол СFD, если угол FDE= 80 градусов.

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BM биссектриса равнобедренного треугольника она является так же высотой и медианой.BM перпендикулярно AC, но в треугольнике EDF, так как EM = MF, DM так же медиана, значит треугольник EDF так же равнобедренный, а значит прилежащие к основанию углы равны (180-80)/2 = 50 уголCFD + уголEFD = 180гр. угол EFD = 50 градусов уголCFD = 180 - 50 = 130 градусов ответ 130