сО СЛОВАМИ ПЛАТОК,САПОГИ СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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сО СЛОВАМИ ПЛАТОК,САПОГИ СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня заморались сапоги и я начала оттирать их платком.
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