Напишіть розповідь про мурашок 5-7 речень

Гость: Гость:

Мені доводилось бачити живих мурашок.Вони маленькі,працьовиті та тільки разом працюють.мурашки санітари лісу.вони живуть сім*ями у мурашнику.і на спині носять їжу.Ось такі в нас працьовиті мурашки.