Напишіть розповідь про мурашок 5-7 речень
Қазақ тiлi
Напишіть розповідь про мурашок 5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені доводилось бачити живих мурашок.Вони маленькі,працьовиті та тільки разом працюють.мурашки санітари лісу.вони живуть сім*ями у мурашнику.і на спині носять їжу.Ось такі в нас працьовиті мурашки.
Гость:
Я бачила живих мурашок на луках ,полях ,удворі* це дуже маленькі комахи*Вони живуть зграями і будують мурашники* Мурахи прибирають залишки мертвіх комах*Їм подобається солодкий сік попелиць*Мурашки живляться залишками їжі яка впала з рук людини*Люди ,оберігайте мурашок вони дуже корисні*
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