пригадай як зминюються берези навесни напиши про це текст-розповидь

Қазақ тiлi
пригадай як зминюються берези навесни напиши про це текст-розповидь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моє найулюблене дерево- це береза.Вони прикрашають, вулиці українських міст та парки, а також ліси та поля. Буває так що весна ще не запанувала у світі, а під березовою корою стрімко біжать соки.Спершу набухають яскраво-зелені бруньки.Потім розкриваються запашні листочки.Саме дерево прикрашає себе пахучими світло-зеленими сережками.Берізки навесні дарують нам, не тільки свою красу , а ще березовий сік який корисно пити особливо дітям.Треба ерегти берези щоб вони радували нас своєю краою та живильним соком. 
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