в чем состояли идеи демократической трансформации общества? насколько они совпадали с первоначальными планами реформирования жизни страны, провозглашенными м.с горбачевым?
Обществознание
в чем состояли идеи демократической трансформации общества? насколько они совпадали с первоначальными планами реформирования жизни страны, провозглашенными м.с горбачевым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласность, свобода слова, защита прав человека.А так не было таких идей, была их видимость созданная Горбачёвым, начинал с того, что клялся в верности ленинским принципам и идеалам.
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