задача:Содержание песка в земляной смеси составляют 20%.Какова масса земляной смеси, если песка в ней 34 кг?

Математика

задача:Содержание песка в земляной смеси составляют 20%.Какова масса земляной смеси, если песка в ней 34 кг?

Автор: Гость