задача:Содержание песка в земляной смеси составляют 20%.Какова масса земляной смеси, если песка в ней 34 кг?
Математика
задача:Содержание песка в земляной смеси составляют 20%.Какова масса земляной смеси, если песка в ней 34 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 100% земляной смеси----------содержится 20% песка тогда в хкг смеси-------------------------------34кг песка х=100*34:20=170кг земляной смеси, содержит 34 кг песка
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