Вычислить массу кислорода в воздухе объемом 50л (н.у.)
Химия
Вычислить массу кислорода в воздухе объемом 50л (н.у.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значит объём H2=50дм3 0.5 x ---- ---- 2H2+O2=2H2O2 ---- ---- 2 1 из пропорции следует что x=0.5/2=0.25 моль = n=O2 масса кислорода равна n*M=0.25*32=8 граммов
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