Вычислить массу кислорода в воздухе объемом 50л (н.у.)

Гость: Гость:

значит объём H2=50дм3 0.5 x ---- ---- 2H2+O2=2H2O2 ---- ---- 2 1 из пропорции следует что x=0.5/2=0.25 моль = n=O2 масса кислорода равна n*M=0.25*32=8 граммов