две стороны треугольника равны 5 см и 6 см, а две стороны равного ему треугольика равны 7 см и 6 см .найти периметр 1 треугольника)) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ

Геометрия
две стороны треугольника равны 5 см и 6 см, а две стороны равного ему треугольика равны 7 см и 6 см .найти периметр 1 треугольника)) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник со сторонами 5,6,7, периметр 18
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