две стороны треугольника равны 5 см и 6 см, а две стороны равного ему треугольика равны 7 см и 6 см .найти периметр 1 треугольника)) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ

Геометрия

две стороны треугольника равны 5 см и 6 см, а две стороны равного ему треугольика равны 7 см и 6 см .найти периметр 1 треугольника)) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ

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