При каких значениях b выполняется равенство:       -5(0,8b - 1,2) = 7,2 - b

Математика
При каких значениях b выполняется равенство:       -5(0,8b - 1,2) = 7,2 - b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5(0,8b - 1,2) = 7,2 - b -4в+6=7,2-в -4в+в=7,2-6 -3в=1,2 в=-0,4.
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