за ластик и карандаш заплатили 10 рублей. Карандаш стоит на 4 рубля больше, чем ластик. Сколько стоит карандаш? Сколько стоит ластик?
Математика
за ластик и карандаш заплатили 10 рублей. Карандаш стоит на 4 рубля больше, чем ластик. Сколько стоит карандаш? Сколько стоит ластик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть цена ластика равна х рублей, тогда цена карандаша равна Х+4. По условию задачи, з аних заплатили 10 руб. Составим уравнение х+х+4=10 2Х=6 х=3 - цена ластика х+4 = 7 - цена карандаша
Гость:
Возьмем за х ластик, тогда (х+4) - карандаш. Составляем уравнение: х+(х+4)=10 2х+4=10 2х=6 х=3 Ластик - 3 рубля. 3+4=7 руб. - карандаш
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