за ластик и карандаш заплатили 10 рублей. Карандаш стоит на 4 рубля больше, чем ластик. Сколько стоит карандаш? Сколько стоит ластик?

Математика

за ластик и карандаш заплатили 10 рублей. Карандаш стоит на 4 рубля больше, чем ластик. Сколько стоит карандаш? Сколько стоит ластик?

Автор: Гость