Дать классификацию видов коррозии бетона по механизму протекания коррозии.
Химия
Дать классификацию видов коррозии бетона по механизму протекания коррозии.
Ответ(ы) на вопрос:
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По механизму протекания коррозия делится на химическую и электрохимическую. Газовая коррозия происходит при отсутствии пленок влаги на поверхности металла — обычно высокотемпературная коррозия по химическому механизму. Химическая коррозия протекает в неэлектролитах и сухих газах без возникновения электрического тока. Электрохимическая коррозия развивается при воздействии на металл электропроводной среды — электролита. Электрохимическая коррозия часто встречается при эксплуатации металлоконструкций, техники и сооружения. Скорость ее протекания зависит от степени термодинамической неустойчивости металла и величины общего кинетического торможения данной коррозионной системы.
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