Выделите федеративные и высокоразвитые государства Евразии.

Українська література
Выделите федеративные и высокоразвитые государства Евразии.
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Гость:
Это как и Германия,Франция,Россия.
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