укажите какой отдел вегетативной нервной системы поддерживают гормоны надпочечников - адреналин и норадреналин
Биология
укажите какой отдел вегетативной нервной системы поддерживают гормоны надпочечников - адреналин и норадреналин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
симпатический подотдел вегетативной нервной системы
Гость:
Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы регулирует и адренадин и норадреналин.
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