мощность и единицы ее измерения
Физика
мощность и единицы ее измерения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мощность обозначается - P еденицы измерения - Ватты (ВТ)
Гость:
физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. Различают среднюю мощность за промежуток времени измеряется в ваттах
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