мощность и единицы ее измерения

Физика
мощность и единицы ее измерения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мощность обозначается  - P еденицы измерения - Ватты (ВТ) 
Гость:
физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. Различают среднюю мощность за промежуток времени  измеряется в ваттах
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