одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!
Алгебра
одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- первое число х+140 - второе число (х+140)*0.6-0.7х=64 0.6х+84-0.7х=64 х=200 - 1 число 200+140=340 - 2 число
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