одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!

Алгебра

одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость