исходя из хлорида алюминия,получите гидроксид алюминия и докажите его амфотерность. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде,сделайте вывод.
Химия
исходя из хлорида алюминия,получите гидроксид алюминия и докажите его амфотерность. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде,сделайте вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 +3NaCl Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O NaOH - щёлочь, HNO3 - кислота. А так как гидроксид алюминия реагирует и с тем, и другим, он является амфотерным т.е. проявляет и основные и кислотные свойства
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