сочинение на тему:Моя любимая семья ПОМОГИТЕ
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сочинение на тему:Моя любимая семья ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая семья В нашей семье три человека Папа, Мама Я – вместе дружная семья! Мы живём дружно. Я учусь в школе, в общем как у всех. Люблю петь, танцевать, рисовать.… Также я участвую в разных конкурсах и почти всегда занимаю почётные места. Я посещаю кружки: Музыкальный калейдоскоп и Хореографический кружок, мне там очень нравится! В классе я учусь хорошо, помогаю учителю, а особенно люблю проводить разные концерты (на разные темы) и показывать их учителям! В будущем я хочу стать доктором-эндокринологом, потому что я болею Сахарным Диабетом и хочу узнать о своей болезни больше. Я думаю, я попала в дружный класс и мне он очень нравится, а ещё к прекрасному учителю Светлане Владимировне, которая даёт мне умные советы. Я люблю своих родителей и хочу что-бы наша семья была счастливая! Я очень очень люблю её
Гость:
моя любимая семья-это заветные слова которые пороизносит каждый в этой вселенной!в каждой семье как правило должно быть главное это ребенок а ещё лучше когда их несколько! мама-воторе или даже для некоторых 1 самое главное и 1 то что призносит ребенок! дальше идет глава семьй сами уже догодались кто это канечно же отец! как правило он зарабатывает на то чтоб вы пропитались и на нужды дргуим! но иногда семья это только мать когда она сама работает и пытается обеспечить тебя я считаю что это не правильно вообше с осациачями семья у меня возникает в голове вот аткое чувство и такой неболььшой текст)
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