сочинение на тему:Моя любимая семья ПОМОГИТЕ

Гость: Гость:

Моя любимая семья В нашей семье три человека Папа, Мама Я – вместе дружная семья! Мы живём дружно. Я учусь в школе, в общем как у всех. Люблю петь, танцевать, рисовать.… Также я участвую в разных конкурсах и почти всегда занимаю почётные места. Я посещаю кружки: Музыкальный калейдоскоп и Хореографический кружок, мне там очень нравится! В классе я учусь хорошо, помогаю учителю, а особенно люблю проводить разные концерты (на разные темы) и показывать их учителям! В будущем я хочу стать доктором-эндокринологом, потому что я болею Сахарным Диабетом и хочу узнать о своей болезни больше. Я думаю, я попала в дружный класс и мне он очень нравится, а ещё к прекрасному учителю Светлане Владимировне, которая даёт мне умные советы. Я люблю своих родителей и хочу что-бы наша семья была счастливая! Я очень очень люблю её