Центральный угол AOB равен 130 градусов. Чему равен наименьший из вписанных углов, опирающихся на дугу АВ?

Геометрия
Центральный угол AOB равен 130 градусов. Чему равен наименьший из вписанных углов, опирающихся на дугу АВ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВПИСАННЫЙ УГОЛ РАВЕН ПОЛОВИНЕ ДУГИ НА КОТОРУЮ ОН ОПИРАЕТСЯ ЗНАЧИТ ОН РАВЕН 130/2=65
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