Центральный угол AOB равен 130 градусов. Чему равен наименьший из вписанных углов, опирающихся на дугу АВ?
Геометрия
Центральный угол AOB равен 130 градусов. Чему равен наименьший из вписанных углов, опирающихся на дугу АВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВПИСАННЫЙ УГОЛ РАВЕН ПОЛОВИНЕ ДУГИ НА КОТОРУЮ ОН ОПИРАЕТСЯ ЗНАЧИТ ОН РАВЕН 130/2=65
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
исходя из хлорида алюминия,получите гидроксид алюминия и докажите его амфотерность. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном ...
Алгебра
одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!