Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.

Математика

Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.

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