Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.

Математика
Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+2=9 см - длина 2) 7+9+7+9=32см - периметр 3) 7*9=63 см - площадь 4) 32/4= 8см - сторона квадрата 5) 8*8= 64см- площадь этого квадрата
Гость:
1)7+2=9(см)-длина прямоугольника. 2)2*(7+9)=2*16=32(см)-периметр прямоугольника. 3)7*9=63(см²)-площадь прямоугольника. 4)32:4=8(см)-сторона квадрата. 5)8*8=64(см²)-площадь квадрата.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Центральный угол AOB равен 130 градусов. Чему равен наименьший из вписанных углов, опирающихся на дугу АВ?
Ответить
Химия
составьте пожалуйста ионное уравнение FeCO3+HCL= CO2+KOH=
Ответить
Русский язык
сочинение на тему:Моя любимая семья ПОМОГИТЕ
Ответить
Химия
исходя из хлорида алюминия,получите гидроксид алюминия и докажите его амфотерность. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном ...
Ответить
Алгебра
одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!
Ответить