Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.
Математика
Ширина прямоугольника 7см,а длина на 2см больше.Найди периметр и площадь прямоугольника.Найди площадь квадрата,имеющего такой же периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+2=9 см - длина 2) 7+9+7+9=32см - периметр 3) 7*9=63 см - площадь 4) 32/4= 8см - сторона квадрата 5) 8*8= 64см- площадь этого квадрата
Гость:
1)7+2=9(см)-длина прямоугольника. 2)2*(7+9)=2*16=32(см)-периметр прямоугольника. 3)7*9=63(см²)-площадь прямоугольника. 4)32:4=8(см)-сторона квадрата. 5)8*8=64(см²)-площадь квадрата.
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