Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 7 см, а основание 6 см. Найти периметр этого треугольника.
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 7 см, а основание 6 см. Найти периметр этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у равнобедренного треугольника боковые стороны равны Р=2*7+6=20см
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