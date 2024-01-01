Ширина прямоугольника в 3 раза меньше чем длина.Если ширину прямоугольника увеличить на 4 см,то периметр его будет 32 см.Найти длину данного прямоугольника.

Математика

Ширина прямоугольника в 3 раза меньше чем длина.Если ширину прямоугольника увеличить на 4 см,то периметр его будет 32 см.Найти длину данного прямоугольника.

Автор: Гость