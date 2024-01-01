Ширина прямоугольника в 3 раза меньше чем длина.Если ширину прямоугольника увеличить на 4 см,то периметр его будет 32 см.Найти длину данного прямоугольника.
Математика
Ширина прямоугольника в 3 раза меньше чем длина.Если ширину прямоугольника увеличить на 4 см,то периметр его будет 32 см.Найти длину данного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть хсм-ширина,тогда 3х см-длина. Если (х+4)см-ширина,то составим уравнение: 2((х+4)+3х)=32 2*(4х+4)=32 4х+4=32:2 4х+4=16 4х=12 х=3см ширина. 1)3*3=9(см)-длина данного прямоугольника.
Гость:
пусть Хсм-ширина, тогда длинна будет 3Х см делее по условию составляем уравнение Х+4+Х+4+3Х+3Х=32 8Х=32-4-4 8Х=24 Х=3см-ширина 3*3=9см-длина
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