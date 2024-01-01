Шелковица относится к розоцветным ?

Биология
Шелковица относится к розоцветным ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
порядок: РОЗОЦВЕТНЫЕ        ясненько?
Гость:
да, шелковица относится к розоцветным.
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