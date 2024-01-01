доказать что выражение 37^3+22^3 делится на число 59
Алгебра
доказать что выражение 37^3+22^3 делится на число 59
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37^3+22^3 - это сумма кубов. Разложим это выражение 37^3+22^3= (37+23)(37^2 -37*22 + 22^2) = 59*(37^2 -37*22 + 22^2) Если выражение поделить на 59, то получится 37^2 -37*22 + 22^2
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