диаметр окружности равен 4 см. найдите длину окрудности.

Геометрия
диаметр окружности равен 4 см. найдите длину окрудности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2*pi*R 2*3.14*2=12,56 (cм)  
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