диаметр окружности равен 4 см. найдите длину окрудности.
Геометрия
диаметр окружности равен 4 см. найдите длину окрудности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2*pi*R 2*3.14*2=12,56 (cм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся...
Химия
1.Расположите химические элементы в порядке: а) возрастание неметалических свойств: P, Cl, Mg б) возрастание металических свойств: Ga, B, Ti 2.Оп...