В одни из суток года день на 40 мин длиннее ночи. Сколько времени длилась ночь в эти сутки?
Математика
В одни из суток года день на 40 мин длиннее ночи. Сколько времени длилась ночь в эти сутки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 часа = 1440 мин 1) 1440 - 40 =1400 2) 1400/2=700 мин - длилась ночь
Гость:
1)24 год:2=12(год)-половина доби; 2)12 год+40 хв=12 год 40 (хв)-протяжність дня; 3)24 год -12 год 40 хв=11 год 20 (хв)-протяжність ночі.
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