помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся. А в глухом лесу вывела медведица маленьких медвежат на первую прогулку. Спиши ...

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помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся. А в глухом лесу вывела медведица маленьких медвежат на первую прогулку. Спиши текст. Подчеркнислова, обозначающие предметы.

Автор: Гость