помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся. А в глухом лесу вывела медведица маленьких медвежат на первую прогулку. Спиши ...
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помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся. А в глухом лесу вывела медведица маленьких медвежат на первую прогулку. Спиши текст. Подчеркнислова, обозначающие предметы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц-беляк меняет цвет шерсти зимой,поэтому так и называется. Автор рассказывает о зайце и медведях.Опушку,пенек,лесу,прогулку.
Гость:
Заяц-беляк меняет цвет шерсти зимой. Автор рассказывает о маленьих медвежатах и медведице
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