В Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 32 г. учавствовало 37 стран, ЧТО НА 84 СТРАНЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ в Мюнхене. В московской олимпиаде меньше на 77, чем в этих двух. Сколько стран было в Москве???
Математика
В Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 32 г. учавствовало 37 стран, ЧТО НА 84 СТРАНЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ в Мюнхене. В московской олимпиаде меньше на 77, чем в этих двух. Сколько стран было в Москве???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 84+37=121 - в Мюнхене 2). 121+37=158 в Лос-Анжелесе и Мюнхене 3). 158-77=81 в Москве
Гость:
37+84=121страна- в Мюнхене 121+37=158 стран- в Мюнхене и Лос- Анджелесе 158-77=81 страна - в Москве
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