В Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 32 г. учавствовало 37 стран, ЧТО НА 84 СТРАНЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ в Мюнхене. В московской олимпиаде меньше на 77, чем в этих двух. Сколько стран было в Москве???

Математика

В Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 32 г. учавствовало 37 стран, ЧТО НА 84 СТРАНЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ в Мюнхене. В московской олимпиаде меньше на 77, чем в этих двух. Сколько стран было в Москве???

Автор: Гость