а как записать краткую запись к задаче про дашу
Математика
а как записать краткую запись к задаче про дашу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-10=2(руб)-разница ответ: у даши осталось больше на 2 рубля
Гость:
Было денег потратили осталось на больше даша одинаково 10 руб ? брат одинаково 12 руб ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
помогите пожалуйста. Прочитай. О ком рассказывает автор? Почему заяц-беляк так называется? Выбежал на опушку заяц-беляк. Присел на пенёк, огляделся...