а как записать краткую запись к задаче про дашу

Математика
а как записать краткую запись к задаче про дашу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-10=2(руб)-разница ответ: у даши осталось больше на 2 рубля
Гость:
                   Было денег                  потратили                       осталось на  больше   даша              одинаково                    10 руб                                  ? брат                одинаково                    12 руб                                 ?    
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