Вырази в указаееых единицах измерения 4 метра 7 сантиметров = ?см 6023 метров = ?км ?м 2 кг 90 г= ?г 5008 кг= ? т ? кг 244 с = ?мин ?с 8 ч 56 мин=? мин 3 сут 6 ч =?ч 3 дм 2 (квадратных= 2) 6 см 2 =?см2

Математика

Вырази в указаееых единицах измерения 4 метра 7 сантиметров = ?см 6023 метров = ?км ?м 2 кг 90 г= ?г 5008 кг= ? т ? кг 244 с = ?мин ?с 8 ч 56 мин=? мин 3 сут 6 ч =?ч 3 дм 2 (квадратных= 2) 6 см 2 =?см2

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