Вырази в указаееых единицах измерения 4 метра 7 сантиметров = ?см 6023 метров = ?км ?м 2 кг 90 г= ?г 5008 кг= ? т ? кг 244 с = ?мин ?с 8 ч 56 мин=? мин 3 сут 6 ч =?ч 3 дм 2 (квадратных= 2) 6 см 2 =?см2
Математика
Вырази в указаееых единицах измерения 4 метра 7 сантиметров = ?см 6023 метров = ?км ?м 2 кг 90 г= ?г 5008 кг= ? т ? кг 244 с = ?мин ?с 8 ч 56 мин=? мин 3 сут 6 ч =?ч 3 дм 2 (квадратных= 2) 6 см 2 =?см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 метра 7 сантиметров =407см 6023 метров = 6км 23м 2 кг 90 г= 2090г 5008 кг= 5 т8 кг 244 с = 4мин 4с 8 ч 56 мин=536мин 3 сут 6 ч =78ч 3 дм² 6 см² =306см²
Гость:
4 метра 7 сантиметров = 407см 6023 метров = 6км 23м 2 кг 90 г= 2090г 5008 кг= 5т 8кг 244 с = 4мин 4с 8 ч 56 мин= 536мин 3 сут 6 ч = 78ч 3 дм 2 (квадратных= 2) 6 см 2 = 306см2
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