радиус окружности равен 10 см,а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности 16 см.найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.

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Если проведеныдве линии от разных концов диаметра к одной точке окружности (теорема Фалеса), то образуется прямоугольный треугольник. Его гепотенуза - диаметр этой окружности. по другому, угол, опирающийся на диметр равен 90 град. Ищем второе расстояние по теореме Пифагора: (10*2)²-16²=12