радиус окружности равен 10 см,а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности 16 см.найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.
Геометрия
радиус окружности равен 10 см,а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности 16 см.найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если проведеныдве линии от разных концов диаметра к одной точке окружности (теорема Фалеса), то образуется прямоугольный треугольник. Его гепотенуза - диаметр этой окружности. по другому, угол, опирающийся на диметр равен 90 град. Ищем второе расстояние по теореме Пифагора: (10*2)²-16²=12
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