Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.

Математика
Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х см ширина,тогда 3х см-длина. Периметр=2*(ширина+длина). Отсюда уравнение: 2*(х+3х)=288 4х=288:2 4х=144 х=36(см)-ширина. 1)36*3=108см длина.
Гость:
х- ширина, 3х - длина 2*(х+3х)=288 4х=144 х=36-ширина 108 - длина  
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