Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.

Математика

Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.

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