решить ребус СНЕГ+КРУГ=СПОРТ

Математика
решить ребус СНЕГ+КРУГ=СПОРТ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СНЕГ+КРУГ=СПОРТ 1762+8592=10354
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