кого из известных россиян твоих современников или предков ты считаешь настоящими гражданами
География
кого из известных россиян твоих современников или предков ты считаешь настоящими гражданами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящий гражданин, тот, кто соблюдает законы, платит налоги, служит на благо родины, помогает в благоустройстве города, проще говоря, несет свой крест на благо родины. Думаю вы могли бы запросто привести в пример кого-то из своей семьи и в кратце описать, что он сделал, как кому-нибудь помог, какой он законопослушный и т.п. Удачи))
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