кого из известных россиян твоих современников или предков ты считаешь настоящими гражданами

Гость: Гость:

Настоящий гражданин, тот, кто соблюдает законы, платит налоги, служит на благо родины, помогает в благоустройстве города, проще говоря, несет свой крест на благо родины. Думаю вы могли бы запросто привести в пример кого-то из своей семьи и в кратце описать, что он сделал, как кому-нибудь помог, какой он законопослушный и т.п. Удачи))