кого из известных россиян твоих современников или предков ты считаешь настоящими гражданами

География
кого из известных россиян твоих современников или предков ты считаешь настоящими гражданами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящий гражданин, тот, кто соблюдает законы, платит налоги, служит на благо родины, помогает в благоустройстве города, проще говоря, несет свой крест на благо родины. Думаю вы могли бы запросто привести в пример кого-то из своей семьи и в кратце описать, что он сделал, как кому-нибудь помог, какой он законопослушный и т.п.      Удачи))       
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как выучить Устный зачёт: спряжение всех глаголов, падежи, числительные, месяца, дни недели, времена года, прилагательные, личные местоимение+ умен...
Ответить
Физика
На каком расстояние от заряда 10 нКл напряженность поля равна 300 В/м ?
Ответить
Математика
решить ребус СНЕГ+КРУГ=СПОРТ
Ответить
Алгебра
(15y-24) * (3y-0,9) = 0 чему равен y=?
Ответить
Обществознание
На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?
Ответить