Как выучить Устный зачёт: спряжение всех глаголов, падежи, числительные, месяца, дни недели, времена года, прилагательные, личные местоимение+ умение читать по немецкому за 1час-1.3часа???
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Как выучить Устный зачёт: спряжение всех глаголов, падежи, числительные, месяца, дни недели, времена года, прилагательные, личные местоимение+ умение читать по немецкому за 1час-1.3часа???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можешь сделать шпаргалку на ноге так легче:)))или выучить,серьезно сесть прямо сейчас(:
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