под огород отведен участок земли прямоугольной формы,периметр которого 120 метров.Найдите наибольшую возможную площадь такого участка?

Алгебра
под огород отведен участок земли прямоугольной формы,периметр которого 120 метров.Найдите наибольшую возможную площадь такого участка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если участок квадратный ,его сторона а= 120 : 4 = 30 метров S= 30 х30 = 900 кв.м наибольшая площадь участка  
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