у даши было столько же денег сколько и у брата. даша купила альбом за 10 рублей, а брат купил краски за 12 рублей. у кого из них денег осталось меньше и на сколько рублей?

Математика
у даши было столько же денег сколько и у брата. даша купила альбом за 10 рублей, а брат купил краски за 12 рублей. у кого из них денег осталось меньше и на сколько рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у даши больше чем у брата это сразу понятно на 2 потому что 12-10 =2 потому что уних же было одинаково рубле а брат потратил 12 р а даша 10  
Гость:
Если у  Даши и у брата одинаковое количество денег, а Даша потратила  меньше, а брат больше, значит 12-10=2(руб) у брата осталось меньше Ответ: у брата осталось меньше на 2 рубля
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