у даши было столько же денег сколько и у брата. даша купила альбом за 10 рублей, а брат купил краски за 12 рублей. у кого из них денег осталось меньше и на сколько рублей?

Математика

у даши было столько же денег сколько и у брата. даша купила альбом за 10 рублей, а брат купил краски за 12 рублей. у кого из них денег осталось меньше и на сколько рублей?

Автор: Гость