Почему произведение Николая Сладкова называется "Кусок хлеба"». (5-7 предложений).
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Почему произведение Николая Сладкова называется "Кусок хлеба"». (5-7 предложений).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный русский писатель Николай Иванович Сладков все свое творчество посвятил природе. Как каждый талантливый писатель он открыл в ней что-то свое и писал о ней по-своему, не похоже на других. .Всю жизнь Николай Иванович Сладков был защитником природы, всем своим творчеством помогая ценить и любить ее красоту, видеть необыкновенное в природе своими глазами.
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