Вставь знаки действий и скобки,чтобы получилисб верные равенства. 4..4..4..4=6 4..4..4..4=9 4..4..4..4=17 4..4..4..4=64 4..4..4..4=4 4..4..4..4=7 4..4..4..4=15 4..4..4..4=36 4..4..4..4=28
Математика
Вставь знаки действий и скобки,чтобы получилисб верные равенства. 4..4..4..4=6 4..4..4..4=9 4..4..4..4=17 4..4..4..4=64 4..4..4..4=4 4..4..4..4=7 4..4..4..4=15 4..4..4..4=36 4..4..4..4=28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4+4):4 + 4 =6 4:4 +4+4= 9 4:4 + 4х4= 17 (4+4)х (4+4)= 64 (4+4)- (4:4) = 7 4х4 - (4:4) = 15 (4+4) х 4 +4 = 36 (4+4) х 4 - 4 = 28
Гость:
(4+4):4+4=6 4:4+4+4=9
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